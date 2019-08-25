В Берлине арестован 49-летний россиянин по подозрению в убийстве

Об этом сообщила в Twitter прокуратура немецкой столицы. По данным ведомства, убитый — 40-летний гражданин Грузии. Полицейские обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором пытался скрыться преступник. Подозреваемого задержали днем ранее возле места преступления.

Как сообщает неправительственная организация «Центр обучения и мониторинга прав человека», убитого звали Зелимхан Хангошвили. Он был одним из полевых командиров в ходе чеченской войны. В него выстрелили, когда он направлялся в мечеть на пятничную молитву.