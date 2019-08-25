Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Этот гормональный препарат, входящий в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов. Фармацевты в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, а также в Оренбургской, Челябинской и Омской областях утверждают, что лекарство находится на перерегистрации и в продажу поступит не скоро, пишет интернет-издание Газета.ру. Между тем, в Минздраве проблемы не видят. Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать. Он также заверил, что в Москве лекарство есть.