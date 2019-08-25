Об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос депутатов Левой партии в бундестаге.

МИД ФРГ несколько раз подчеркивал, что интернет-портал «Миротворец» неприемлем и должен быть закрыт, говорится в запросе депутатов Левой партии. Однако до сих пор не известны конкретные предпринимаемые в этом направлении шаги. Правительство ФРГ обещает постоянно содействовать удалению сайта. С ноября 2018 года «государственным врагом» Украины «Миротворец» объявил даже экс-канцлера Герхарда Шредера.

В ответ на запрос правительство ФРГ повторно подчеркнуло, что ставит вопрос об интернет-сайте «Миротвороец» при любых представляющихся возможностях. Например, во время выборов президента Украины, в последний раз — в начале июля текущего года. Германская исполнительная власть со всей отчетливостью осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и других ведомств добиться удаления сайта, отмечается в ответе.

Правительство ФРГ также решительно опровергло сведения о возможных контактах с коммерческой фирмой, которая поддерживает портал «Миротворец». Информацией о местоположении сервера оно также не располагает. Однако этот сайт не предоставляет никакой опасности для цифровой структуры Германии. Поэтому ведомство по безопасности информационной техники ФРГ не предпринимает никаких мер для его закрытия.

Правительство Германии также подчеркнуло, что не видит необходимости в совместной работе данного ведомства с соответствующими структурами на Украине.