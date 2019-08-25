В Абхазии стартовали выборы президента частично признанной республики

Избирательные участки будут работать также в двух городах России.

На пост президента Абхазии претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава республики Рауль Хаджимба. Изначально голосование должно было состояться 21 июля, однако оппозиция вышла на акции протеста с требованием перенести выборы из-за болезни Аслана Бжании. Его называли фаворитом избирательной гонки, однако в апреле его госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже поставили диагноз «вирусная пневмония». Лидер блока оппозиционных сил в итоге отказался от участия в выборах по состоянию здоровья, призвав голосовать за главу партии «Амцахара» Алхаса Квицинию.

Россия является одной из пяти стран, признавших независимость Абхазии. На выборах в республике будут работать российские наблюдатели, а в Москве и Черкесске откроются избирательные участки для находящихся проездом в России граждан Абхазии.

Для победы на выборах президента страны кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Эксперты полагают, что новый лидер республики определится по результатам второго тура.