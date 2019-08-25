Лидеры стран G7 в первый день саммита обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России

Лидеры стран Группы семи в первый день саммита во французском Биаррице обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России. Однако они договорились не разглашать содержание дискуссии.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителя японского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в формат G8. Глава Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что это было бы стратегической ошибкой до разрешения кризиса на Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что об этом еще рано говорить, учитывая «провокации» в Солсбери, на Украине и в других местах. А председатель Евросовета Дональд Туск дал понять, что ЕС не хочет возвращения к прежнему формату.

Туск добавил, что приглашение России в G7 сейчас стало бы признаком слабости и контрпродуктивным решением.