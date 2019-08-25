Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярда из Великобритании. Бой состоялся во Дворце спорта «Трактор» в Челябинске. В эфире «Первого канала» Ковалев сказал, что посвящает эту победу погибшему Максиму Дадашеву.

Всего за карьеру 36-летний Ковалев провел 38 боев, из которых выиграл 34, в том числе 29 нокаутом.

Ярд потерпел первое поражение в карьере. Ранее 28-летний британец выиграл 18 боев на профессиональном ринге.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что Ковалев получит за бой 5 миллионов долларов, а Ярд 3.