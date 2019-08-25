В Абхазии пройдут выборы президента

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава частично признанной республики Рауль Хаджимба. Голосование будет проходить на 152 избирательных участках. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Еще три участка организованы за пределами Абхазии — в Москве, Черкесске и Стамбуле. За выборами будут наблюдать представители нескольких стран, в том числе России.

Итоги должны быть подведены в течение трех дней после дня голосования.