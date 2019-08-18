В Екатеринбурге пройдет флеш-моб против восстановления работы художника Покраса Лампаса супрематический крест

Акция – хэппенинг называется «Не растопчи любовь!».

О мероприятии рассказала «Эху» автор идеи Оксана Иванова. При этом она отказалась уточнять, чем именно будут заниматься активисты.

Покрас Лампас нарисовал граффити площадью 6 тыс кв метров с манифестом Малевича на площади города в рамках фестиваля уличного искусства. Дорожные рабочие частично уничтожили арт-объект, хотя власти города его согласовали. Екатеринбургская епархия тоже не возражала. Как ожидается, в понедельник художник приедет восстанавливать свою работу.