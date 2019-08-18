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Эксклюзив Эха 07:01, 25 августа 2019

На Красной площади сегодня состоится экскурсия в память о демонстрации против ввода советской армии в Чехословакию

На Красной площади сегодня состоится экскурсия в память о демонстрации против ввода советской армии в Чехословакию. Предполагается, что пришедшим расскажут об общем отношении в стране к тем событиям, — сказала «Эху» экскурсовод, редактор исторического интернет-проекта «1968», Катерина Павленко.

Экскурсия начнется в 11:30 на пересечении Веточного переулка и Ильинки. Её первая часть будет проходить у Лобного места.



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