Акции протеста состоятся возле Биаррица, где в эти дни проходит саммит G7

Их проводят антиглобалисты.

Вероятность того, что активисты могут повлиять на ход переговоров на высшем уровне, минимальна. Где бы ни проходил саммит, местные власти принимают беспрецедентные меры безопасности на случай, если протесты выйдут за пределы легального поля. Так, в Биаррице и окрестностях полиция готова отражать беспорядки, за которыми могут стоять радикалы.

Впрочем, субботняя акция, на которую вышли около 9 тысяч человек, завершилась мирно. Антиглобалисты проводят контр-саммит в городах на границе Франции и Испании. Участники по традиции ругают правительства за пренебрежительное, по их мнению, отношение к проблеме глобального потепления и нерациональную экономическую политику.

Примкнуть к акциям собираются также экологи и представители «желтых жилетов» — движения, которое регулярно участвует в протестах, перерастающих часто в столкновения с полицией.

Саммит завершится в понедельник. Как сообщает Киодо со ссылкой на представителя японского правительства, накануне, в первый день работы саммита, лидеры Группы семи обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России, однако договорились не разглашать содержание этой дискуссии.