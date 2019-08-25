NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» к МКС

Она намечена на 6 часов 12 минут вторника. «Союз» совершит попытку причалить к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда». Для этого в понедельник утром оттуда переведут «Союз МС-13». Систему «Курс» на «Звезде» проверили, она находится в прекрасном рабочем состоянии, подчеркнули в NASA. По данным управления, неисправность усилителя сигнала системы стыковки «Курс», установленной на МКС, стала причиной вчерашней неудачи со стыковкой космического корабля.