Лидеры стран Группы семи обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения к G8 с участием России

Лидеры стран Группы семи обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения к формату G8 с участием России. Однако, они договорились не разглашать содержание этой дискуссии. Об этом сообщило японское общественное телевидение

Эн-эйч-кей со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в формат G8. Председатель Евросовета Дональд Туск накануне дал понять, что ЕС не хочет возвращения к прежнему формату и предложил вместо этого обсудить приглашение Украины на следующий саммит.