Вывоз деталей совершившего посадку на кукурузное поле лайнера «Уральских авиалиний» завершится в течение дня

Компания-владелец подчеркнула – ни один компонент самолета в дальнейшем эксплуатироваться не будет.

Лайнер Airbus A321 эвакуирован с поля, ставшего спасительным для более чем 200 человек. Из воздушного судна удалили топливо, элементы систем, содержащие давление, жидкости и газы. Еще накануне большая часть фюзеляжа была увезена с поля близ Жуковского, а на месте аварийной посадки оставалась только кабина пилотов, хвостовая часть, один из двигателей и куски обшивки. Теперь же предстоит вернуть полю тот вид, в котором об аварии уже ничто напоминать не будет. Ранее на месте посадки закончили работу Следственный комитет и комиссия МАК. На время следствия все части лайнера будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были вывезены с места посадки.

На разборку и демонтаж конструкций лайнера ушло менее десяти дней.