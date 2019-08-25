Несовершеннолетнего, который оставался в ОВД после задержания в ходе митинга-концерта, отпустили из полиции

Несовершеннолетнего, который оставался в ОВД после задержания в ходе митинга-концерта в честь Дня российского флага, отпустили из полиции. За ним приехал отец. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Ранее, по его данным, отпустили без протоколов остальных. Их задержали несмотря на то, что мероприятие было инициировано городскими властями, рассказал в эфире «Эха» шеф-редактор группы мониторинга правозащитного проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново.

Дурново добавил, что наказывать задержанных долгими поездками домой из ОВД – распространенная практика правоохранительных органов.