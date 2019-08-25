Кремль объяснил «обычной ротацией кадров» отставку российского посла в Лондоне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что это связано с ухудшением отношений между странами, передает ТАСС. Накануне стало известно, что Александр Яковенко покинул пост после 8 лет работы на этой должности.

О том, что это произойдет, несколько месяцев назад писали российские СМИ.

Возглавлявший российское диппредставительство в Лондоне Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину накануне. Об этом сообщается на сайте посольства. О причинах такого решения не упоминается. При этом в конце апреля газета «Коммерсант» писала о том, что летом Россия сменит посла в Великобритании. Источники издания отмечали, что решение об отставке Яковенко было принято на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Газета отмечала, что после покушения позиция главы российского диппредставительства рассматривалась « как весьма токсичная». Яковенко, по данным «Коммерсанта», теперь, вероятно, назначат руководителем Дипломатической академии. А кто займет его пост, пока неизвестно. Временным поверенным в делах посольства стал советник-посланник Иван Володин. В мае Великобритания сменила своего посла в России.