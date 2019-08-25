Корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом «Федором» на борту вновь попробуют пристыковать к МКС

Вторая попытка назначена на 06:12 утра по московскому времени вторника. Об этом сообщается на сайте НАСА. Там также говорится, что в 7 утра понедельника «Союз МС-13» переведут от модуля «Звезда», чтобы туда мог причалить корабль с «Федором». Отмечается, что система автоматической стыковки «Курс» на «Звезде» проверена и работает идеально. Ранее в НАСА сообщали, что причаливание «Союза МС-14» в субботу было прервано из-за проблем с усилителем системы «Курс» на борту МКС.