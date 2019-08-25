Министр обороны России Сергей Шойгу предложил уничтожить арсеналы боеприпасов в Приднестровье

Он сказал об этом президенту Молдавии Игорю Додону в ходе официального визита в Кишенев и Тирасполь, написал молдавский лидер в Фейсбуке. По его словам, российская сторона заявила о готовности предоставить для этого необходимое оборудование. Как отметил Додон, реализация этой меры может способствовать снижению напряженности в регионе. Президент также рассказал, что в скором времени озвученное Шойгу предложение будет вынесено на рассмотрение участников формата «5+2» (в нем участвуют Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз). Склады с боеприпасами остались в Приднестровье после распада Советского Союза. Они охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск.