В России создадут новый региональный самолет на замену Ан-2 «Кукурузник»

Его вместимость 9-14 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Там отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет «Байкал», разработанный Сибирским НИИ авиации на базе «Кукрузника». Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. По данным источника в авиапроме, решение о его судьбе, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.