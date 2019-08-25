В Госдуму внесен законопроект об идентификационных номерах для сотрудников полиции и Росгвардии

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Инициатором выступил член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Согласно проекту, полицейским и росгвардейцам запрещается находиться на службе в общественных местах без нагрудного знака либо с его частичным или полным сокрытием. Номер должен находиться «на форменной одежде либо амуниции» сотрудников.

Такое требование возникло на фоне массовых задержаний на протестных акциях в Москве. На них силовики не только перестали открыто носить жетоны, но и начали надевать балаклавы и шлемы.