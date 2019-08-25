Северная Корея провела успешное испытание новой сверхмощной ракетной пусковой установки

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Тесты показали, что все характеристики соответствуют норме. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын призвал активизировать разработку собственного стратегического и тактического оружия, чтобы «решительно противодействовать постоянно растущим военным угрозам и наступательному давлению враждебных сил».

Накануне стало известно, что Северная Корея запустила ракеты в Японское море. Всего было выпущено два снаряда, их характеристики неизвестны. По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими.