Кремль объяснил «обычной ротацией кадров» отставку российского посла в Лондоне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что это связано с ухудшением отношений между странами, передает ТАСС. Накануне посольство России в Великобритании сообщило, что Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства стал советник-посланник Иван Володин. Причины кадровых перестановок не назывались. Смену российского посла в Великобритании источники РБК и «Коммерсанта» анонсировали еще в апреле. Собеседники газеты связывали это с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном после отравления Скрипалей.