Лидеры Группы семи в ходе встречи во французском Биаррице обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России

Об этом сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на представителя японского правительства. Он отметил, что содержание этой дискуссии разглашено не будет. Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон сошлись во мнении, что приглашение России на саммит в 2020 году имело бы смысл. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск дал понять, что ЕС не хочет возвращения России в большую семерку. По его словам, причины ее исключения до сих пор не устранены, и к ним добавились новые. В этой связи Туск предложил обсудить приглашение на следующий саммит вместо России Украины.