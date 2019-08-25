Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал США снять ограничения для британских компаний на американских рынках

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США снять ограничения для британских компаний на американских рынках. Как сообщило агентство Франс Пресс, соответствующее заявление он сделал во французском городе Биарриц, где проходит саммит G7. Президент США Дональд Трамп неоднократно осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов. США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых налогов на автомобили европейского производства.