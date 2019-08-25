Отказ в регистрации Дмитрия Гудкова на выборах депутатов Мосгордумы обжалован в Верховном суде

Иск подала команда политика, пока он сам отбывает административный арест. В штабе Гудкова отмечают, что не питают иллюзий, но последовательно гнут свою линию. Ранее Избирком забраковал часть собранных подписей в поддержку председателя «Партии перемен». Отказ в регистрации подтвердил Центризбирком, а затем и Мосгорсуд. Гудков находится под арестом с 28 июля. Сначала ему назначили 30 суток за организацию несогласованной акции 14 июля. А затем еще 10 суток за призыв на акцию 27 июля.