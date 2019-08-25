Израиль нанес в Сирии удар по иранским силам специального назначения «Аль-Кудс» и шиитским формированиям

Тем самым были сорваны их планы атаки на израильские цели. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что его страна «будет и впредь принимать решительные и ответственные действия против Ирана и его сателлитов в целях безопасности Израиля». Около половины двенадцатого ночи над Дамаском раздались несколько мощных взрывов. Государственное телевидение сообщило, что ПВО отражает атаки в небе над столицей. Израильские военные допустили возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.