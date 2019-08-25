Власти Москвы отчитались о 500 тысячах участников мероприятий в честь 350-летия российского флага

Главные площадки организовали на проспекте Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж». На Сахарова прошел флэшмоб «Флаг-рекордсмен», где более тысячи человек развернули российский триколор, а также концерт с участием известных артистов. В их числе Филипп Киркоров, Валерия, Тимати и Григорий Лепс. Ранее «Медуза» писала, что бюджетников заставляют идти на митинг-концерт. Кроме того, по данным издания, туда набиралась платная массовка. Оппозиции, которая подавала заявку на проведение своей акции, мэрия отказала.

Сегодня празднование годовщины флага продолжится. Так, на Поклонной горе выступят певцы Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.