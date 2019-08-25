Православные Екатеринбурга в воскресенье устроят флешмоб против супрематического креста

Ранее это граффити появилось на Площади Первой пятилетки в рамках фестиваля уличного искусства «Стенография».

В Екатеринбурге пройдет православный хэппенинг — акцию именно под таким названием анонсировала в фейсбуке основательница музея православной культуры Оксана Иванова. Началось всё с того, что уличный художник Покрас Лампас нарисовал на Уралмаше супрематический крест. Граффити площадью 6 тыс кв метров с манифестом Малевича. Работа прожила недолго, коммунальщики частично залили ее гудроном. Хотя появление изображения было согласовано с властями. Впоследствии мэр и губернатор потребовали рисунок восстановить. Но православная активистка попросила прокуратуру проверить крест Лампаса на экстремизм. В ожидании результатов проверки Иванова приглашает екатеринбуржцев на хэппенинг под названием «Не растопчи любовь!». участникам обещает раздавать футболки с такой надписью, на акции. С помощью средств современного искусства православные собираются раскрывать символический и метафизический смысл креста. Добавим, что в понедельник Покрас Лампас начнет восстанавливать свою работу, испорченную коммунальщиками.

Против супрематического креста ранее выступал и Протоиерей Всеволод Чаплин — он назвал стрит-арт издевательством над верой и целостным эстетическим чувством народа. Между тем, Екатеринбургская епархия возмущения не выражала, власти также поддерживают этот проект.