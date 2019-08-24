Американская астронавтка Энн Макклейн после развода несанкционированно получила доступ к банковскому счету экс-супруги

Американская астронавтка Энн Макклейн после развода со своей супругой несанкционированно получила доступ к ее банковскому счету. Как заявили в NASA, реквизиты были взломаны с компьютера на МКС. Семья Макклейн распалась в прошлом году. Пара воспитывала сына. Макклейн признала факт взлома, но утверждает, что законов не нарушила, а просто хотела проверить, достаточно ли средств на счете, в частности для нужд ребенка.