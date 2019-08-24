В Астраханской области ищут пропавшего в  степи гражданина Германии

С заявлением в полицию обратилась его подруга — жительница Астрахани. По ее словам, пропавший — путешественник , они расстались накануне, с тех пор о нем ничего не известно. Как передает Интерфакс, к розыску подключены специалисты «Волгоспаса», полицейские, планируют задействовать вертолет Росгвардии. Между тем, в МЧС сказали, что вчера на номер экстренной службы дозвонился иностранец, который сообщил, что заблудился в астраханской степи. Больше на связь он не выходил.