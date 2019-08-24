По подозрению в убийстве мужчины в пятницу в Берлине задержан гражданин России

Об этом сообщается в «Твиттере» прокуратуры столицы ФРГ. Об убитом известно немного. По данным прокуратуры, это 40-летний гражданин Грузии. По сведениям газеты «Берлинер курир», речь идет о Зелимхане К., который ранее служил в антитеррористическом подразделении грузинского МВД, участвовал в спецоперации против чеченских боевиков в ущелье Лопота в августе 2012 года и выступал в качестве переговорщика с исламистами, проникшими из Дагестана. По сведениям издания, задержанный подозреваемый – выходец из Чечни.