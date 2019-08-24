Дональд Туск дал понять, что ЕС не хочет возвращения России в большую семерку

По словам главы Евросовета, причины, по которым Россию исключили из G8, до сих пор не устранены, плюс к ним добавились новые. В этой связи Туск предложил обсудить приглашение вместо России Украины на следующий саммит семерки. Выступая перед началом саммита «Большой семерки» в Биаррице, он напомнил, что Трамп, предлагающий вернуть Россию в объединение наиболее развитых государств, публично назвал оправданной «аннексию Крыма Россией», с чем ЕС не может согласиться.