Мужчина, застреленный в пятницу в Берлине, был гражданином Грузии и в прошлом работал на грузинское МВД

Как пишет газета «Берлинер курир», речь идет о некоем Зелимхане К. По сведениям издания, в августе 2012 года он выступал в качестве переговорщика от МВД Грузии с исламистами, проникшими из Дагестана, т.к. у него сохранились связи с чеченскими боевиками. В 2012 году во время спецоперации в ущелье Лопота были убиты 14 человек. Газета не исключает, что убийство в Моабите может быть связано с теми событиями. «Берлинер курир» также сообщила, что по подозрению в совершении преступления полицией Берлина был задержан уроженец Чечни. Полиция эти сообщения не комментирует.