После перестыковки на МКС корабля «Союз МС-13» Специалисты проверят систему сближения и стыковки «Курс», из-за которой не удалось пристыковать к станции «Союз МС-14». Об этом сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Ранее госкомиссия приняла решение о проведении перестыковки «Союза МС-13» утром 26 августа. Повторная стыковка «Союза МС-14» состоится утром 27 августа.