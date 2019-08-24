Повторная стыковка «Союза МС-14» с МКС намечена на утро 27 августа

Об этом экипажу станции сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, для этого днем ранее придется в ручном режиме перестыковать находящийся в составе орбитального комплекса корабль «Союз МС-13». Решение о совершении маневра приняла госкомиссия после того, как «Союзу-МС 14» с человекоподобным роботом Федором на борту с первого раза не удалось пристыковаться к МКС. По словам Соловьева, если вторая попытка увенчается успехом, дата расстыковки останется прежней — в ночь с 6 на 7 сентября.