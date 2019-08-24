США решили открыть генконсульство в Гренландии

Госдеп уже направил в Конгресс соответствующее предложением. Как передает Associated Press, внешнеполитическое ведомство мотивирует свою инициативу планами по расширению присутствия США в Арктике. Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке. Отношения США и Дании заметно похолодели посте того, как Дональд Трамп сообщил о заинтересованности Штатов в приобретении Гренландии. Власти Дании и Гренландии весьма жестко отказались обсуждать этот вопрос, а Трамп отложил визит в Копенгаген.