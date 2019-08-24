Полиция разогнала одиночные пикеты в защиту прав ЛГБТ в Петербурге

Задержали также и двух журналистов.

Полиция задержала не менее двенадцати человек. Об этом «Эху» сообщил журналист издания «Медиазона» Давид Френкель. Он тоже угодил в автозак. По словам Френкеля, полицейские не представились и задержали его якобы за переход дороги в неположенном месте. Сразу составлять протокол полиция не стала. В автозаке журналисту сказали, что он пропагандировал нетрадиционные отношения. Также на акции задержали журналиста «Объектив реалии» Яна Кунина. Как пишет Френкель в социальной сети, всех задержаных держат в душном автозаке у отдела полиции. По горячей линии МВД не дозвониться. Один человек в автозаке жалуется на травмы после задержания. Напомним, на Исаакиевской площади должна была пройти серия одиночных пикетов против замалчивания гомофобных преступлений и дискриминации ЛГБТ.

Также «Медиазона» сообщила, что перед акцией задержали ЛГБТ-активиста Алексея Назарова.