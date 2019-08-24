Перестыковка «Союза МС-13» на МКС с модуля Звезда на модуль «Поиск» планируется в ночь на 26-е августа

Повторная попытка стыковки корабля Союз МС-14 с международной космической станцией запланирована в ночь на 27-е. Так решила госкомиссия.

Сегодняшняя стыковка «МС-14» с МКС не удалась. Космическим аппаратам не удалось сблизиться в автоматическом режиме.

Причина возникших проблем по-прежнему неизвестна. Об этом заявил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

Ожидается, что неисправный блок системы «Пуск» на станции, приведший к отбою стыковки, заменят после 27 августа.