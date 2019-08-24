Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля, телережиссер Дмитрий Васильев не будет подавать иск к следователям

Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Зинуров. По его словам, они вместе с Васильевым решили, что в действиях правоохранительных органов отсутствуют какие-либо правонарушения. Страдающий диабетом Васильев в настоящее время выписан из больницы и находится дома. Ранее сообщалось, что после задержания его срочно пришлось перевести из следственного изолятора в больницу из-за повышенного уровня сахара в крови. В аресте Васильева суд следствию отказал. В итоге телережиссер был отпущен в связи с истечением срока задержания.