Перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля Звезда на модуль «Поиск» планируется в ночь на 26-е августа
Повторная попытка стыковки корабля Союз МС-14 с международной космической станцией запланирована в ночь на 27-е. Это следует из трансляции НАСА, на которую ссылается РИА.
Сегодняшняя стыковка МС-14 с МКС не удалась. Космическим аппаратам не удалось сблизиться в автоматическом режиме.
Причина возникших проблем по-прежнему неизвестна.
Ожидается, что неисправный блок системы «Пуск» на станции, приведший к отбою стыковки, заменят после 27 августа.