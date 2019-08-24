Состояние музыканта Мамонова стабилизировалось, но он пока в реанимации

Об этом ТАСС сообщили близкие родственники артиста.

«Состояние Петра Мамонова стабилизировалось, но он все еще в кардиореанимации», — сказал собеседник агентства.

Ранее супруга артиста Ольга Мамонова сообщила ТАСС, что музыканту стало плохо сегодня ночью, когда он был в деревне. По ее словам, они с мужем добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали. Врачи диагностировали у актера инфаркт миокарда. «Ситуация непростая, очень надеемся, что все будет хорошо», — отметила Мамонова.