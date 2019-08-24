В Подмосковье завершили демонтаж конструкций совершившего аварийную посадку лайнера «Уральских авиалинии»

Оставшиеся части фюзеляжа и кабина убраны с кукурузного поля, где самолет с отказавшими двигателями приземлился чуть более недели назад.

Аirbus A321, прежде разрезанный на небольшие фрагменты, вывозится с поля. Самолет в результате ЧП получил значительные повреждения и будет утилизирован. Как заверили «Уральские авиалинии», ни один фрагмент лайнера в дальнейшем эксплуатироваться не будет. На месте аварийной посадки к сегодняшнему дню оставалась только кабина пилотов, хвостовая часть, один из двигателей и куски обшивки. Теперь же предстоит вернуть полю тот вид, в котором об аварии уже ничто напоминать не будет. Ранее на месте посадки закончили работу Следственный комитет и комиссия МАК. На время следствия все части лайнера будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера

попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Всего на борту самолета находились более 230 человек, , среди которых 41 ребенок. Пострадали 76 человек, одна женщина была госпитализирована.

Для завершения работ потребовалось чуть более недели — рейс из Москвы в Симферополь совершил аварийную посадку сразу после вылета из аэропорта Жуковский 15 августа.