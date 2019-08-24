Для стыковки «Союза» с МКС, вероятно, придется перестыковывать предыдущий корабль

Об этом сообщили в Центре управления полетами после того, как не удалось в автоматическом режиме пристыковать к станции космический аппарат с роботом Федором на борту.

«Союз МС-13», который прибыл к МКС месяц назад, в настоящий момент пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда», к которому «Союзу МС-14» с роботом Федором на борту в этих условиях пристыковаться было бы проще. Поэтому корабль планируют в ручном режиме перестыковать к модулю «Поиск». Попытка запланирована на ночь с воскресенья на понедельник. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию американского космического агентства NASA. В ночь на вторник будет проведена повторная попытка стыковки «Союза МС-14» к станции. Первая попытка провалилась из-за «ранее не встречавшихся колебаний», пояснил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Если повторная стыковка «Союза» с МКС пройдет успешно, то робот «Федор» успеет выполнить намеченную для него программу. Неудача со стыковкой никак не повлияла на его состояние.

В отличие от беспилотных «Прогрессов», «Союз» не оборудован системой, которая позволяет пристыковать его под контролем космонавтов, находящихся на МКС. Страховые выплаты в случае неудачи со стыковкой корабля превысят 4 миллиарда рублей.

Проблемы при стыковках к МКС случались и ранее. Об этом «Эху» напомнил космонавт-испытатель Сергей Жуков.