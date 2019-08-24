Проспект Сахарова перекрыт из-за концерта ко Дню российского флага

Мэрия ранее отказала в проведении протестной акции на этом месте. Между тем участники сегодняшнего мероприятия жалуются, что пришли по указанию начальства.

Торжества к 350-летию российского триколора выдались поистине массовыми. Сначала на проспекте Сахарова растянули гигантский флаг с гербами регионов. А затем проспект стали заполнять москвичи и гости столицы. Приезжих немало. Валентина приехала с коллегами аж из Курска. Филипп Киркоров, которого Валентина не рассчитывала увидеть, тут же появился на сцене. Энергичные танцы и бодрые ритмы на толпу не произвели сильного впечатления. Участники сбивались в группы по 5-10 человек. От комментариев отказывались наотрез. Положительный пример подали уроженцы азиатских республик. Мне подряд попались несколько дворников, работающих на ГБУ Жилищник. Гастарбайтерам прийти на митинг приказало начальство.

Кроме Киркорова гостей развлекали Кристина Орбакайте, популярная у молодежи Клава Кока, и спортсмены, например, Александр Овечкин.

На фоне общей безынициативности выбивалась группа женщин за 40. Они участвовали в съемках репортажа для федерального ТВ. Окружив корреспондента, они по команде оператора то двигались в такт музыке, то размахивали флагами, то кричали. Журналистка устно поблагодарила их за содействие.

Не дожидаясь окончания первого часа, гости стали покидать мероприятие. Кто-то жаловался на невыносимую жару, кому-то не понравился репертуар, другие жаловались на недостаточную громкость или просто, услышав вопрос, ускоряли шаг.

Полиция насчитала на концерте около ста тысяч человек.