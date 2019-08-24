Роспотребнадзор завел административное дело против авиакомпании «Победа»

Ее сотрудники не пустили на рейс пассажирку из-за превышения допустимых габаритов ручной клади. Как сообщается на сайте ведомства, 21 августа женщина планировала улететь из аэропорта Внуково в Чебоксары на похороны родственника. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором пассажирка умоляет сотрудников авиакомпании пустить ее на рейс. Голос за кадром рассказывает, что в «Победе» сначала заставили женщину выложить все вещи, которые не вписывались в габариты. После этого ей заявили, что посадка уже закончилась.