На митинге-концерте, посвященном Дню российского флага, задержаны 10 человек

Как сообщает «ОВД – Инфо», все они – участники движения «Бессрочный протест». Четверых отпустили, остальных повезли в ОВД «Троицкий». Причина задержания не уточняется. Сам митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал, по данным полиции, около ста тысяч человек — при том, что заявленное число участников не превышало 50 тысяч.

Ранее мэрия Москвы отказала согласование четырех заявок оппозиции на ее акции, запланированные на сегодняшний день.