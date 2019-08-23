Полицейские на акции в Петербурге задержали корреспондента «Медиазоны»

В Петербурге во время акции ЛГБТ в защиту своих прав против дискриминации был задержан корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель. Полицейские объяснили свои действия тем, что журналист нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам задержанный.

«Я снимал для «Медиазоны» предполагаемые пикеты ЛГБТ в защиту своих прав против дискриминации. Но по факту пикетов не было, просто большое количество полиции у Исаакиевского собора задерживала прохожих, которых считала подозрительными и возможными участниками. В какой-то момент ко мне подошли сотрудники полиции — я стоял на парковке возле автозака — мне сказали, что я нарушил переход проезжей части в не положенном месте и должен пройти с ними», — рассказал он.

Однако в автозаке, добавил журналист, полицейские сказали, что он задержан за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

«Сейчас я нахожусь в автозаке около отдела полиции N 1. Тут невозможно находиться, так как задержанные в автозаке курили, а полицейские закрыли двери и дышать здесь не чем. Нам никто ничего не говорит, нас не выпускают, на мои просьбы оформить меня, никто ничего не ответил. Сотрудники полиции просто игнорируют», — сказал он.