Причиной несостоявшейся стыковки «Союза МС-14» с МКС могла стать проблема в радиотехнической системе

Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, сейчас в этом разбираются специалисты. Стыковка союза с МКС должна была состояться в 8:30 по Москве, но сблизиться космическим аппаратам не удалось.

Проблемы при стыковках к МКС случались и ранее. Об этом «Эху Москвы» напомнил космонавт-испытатель Сергей Жуков.

Новая попытка стыковки может состояться в понедельник.

Между тем, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев не исключил, что для стыковки «Союза МС-14» к МКС может быть произведена перестыковка Союза МС-13 к малому исследовательскому модулю «Поиск», и такой маневр может быть совершен завтра. Сейчас Союз МС-13 пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда».