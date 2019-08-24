В Подмосковье мужчину и его дочь обстреляли коллекторы

Нападение произошло в Красногорске накануне. Как рассказал пострадавший мужчина, его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Они представились сотрудниками банка и потребовали вернуть взятые в кредитной организации деньги. Они угрожали пневматическим пистолетом, а затем несколько раз выстрелили в ноги мужчине и ребенку. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочка серьезных травм в результате стрельбы не получила, состояние ее отца устанавливается. Сайт газеты «Комсомольская правда» сообщает, что мужчине пуля попала в ногу, но от госпитализации он отказался. По данным издания, житель Красногорска задолжал банку более полумиллиона рублей. Ему и раньше поступали угрозы, но в полицию он не обращался. В областном ГУ МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

В соответствии с российским законодательством, коллекторам запрещено применять физическую силу или угрожать должникам. Полгода назад президент поручил ряду ведомств пресечь неправомерные действия со стороны коллекторов