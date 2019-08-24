Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Путин дал ряд поручений, направленных на исправление проблем в угледобывающей промышленности.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Ранее, 22 августа, прошла встреча Путина с руководителями компаний по добыче угля.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату» — цитирует Пескова РИА.

Список из 14 поручений президента опубликован на его официальном сайте