В посольстве США в Москве встревожены состоянием здоровья Пола Уилана

Американец находится под стражей по обвинению в шпионаже. В посольстве утверждают, что администрация СИЗО Лефортово отказывается предоставить документацию для проведения независимого медосмотра. В посольстве настаивают на немедленном освобождении Уилана.

Накануне ему продлили срок содержания под стражей. В свою очередь МИД России в комментариях к обращению американского посольства заметил у себя в Твиттере, что в США в заключении находятся более 50-ти россиян. Многие из них тоже болеют. «Отпускайте», — цитирует Интерфакс сообщение российского внешнеполитического ведомства.